Mercato - PSG : Une pépite de Tuchel ciblée par trois cadors étrangers ?

Publié le 30 novembre 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Titularisé par Thomas Tuchel samedi face à Bordeaux, Timothée Pembélé a rendu une copie plutôt solide malgré son but contre son camp. D’ailleurs, le défenseur du PSG disposait d’une très grosse cote sur le marché ces derniers mois…

Pour la première fois de sa jeune carrière au PSG, Timothée Pembélé (18 ans) était titularisé en Ligue 1 par Thomas Tuchel, samedi soir face aux Girondins de Bordeaux. Une soirée marquée notamment par le but qu’il a inscrit contre son camp et qui a contribué au match nul (2-2), mais malgré ce fait de jeu important, Pembélé s’est montré plutôt habile dans le jeu avec une belle férocité dans les duels et un ratio de 92,8 % de passes réussies. D’ailleurs, alors que le PSG a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, Tuchel serait très soulagé d’avoir réussi à fixer l’avenir de son jeune talent dans la capitale.

Chelsea, Leipzig et Dortmund à l’affût pour Pembélé