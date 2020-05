Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle ouverture pour Leonardo dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 11 mai 2020 à 9h45 par La rédaction

Alors que le PSG souhaite toujours se renforcer en défense, la piste Kalidou Koulibaly pourrait bien être relancée après les dernières révélations de la presse italienne.

Kalidou Koulibaly est formel : ce qu’il veut en cas de départ de Naples, c’est la Premier League. Liverpool et Manchester United s’en frottent les mains, et Leonardo pouvait commencer à se penser en difficulté dans le dossier de l’international sénégalais du Napoli. Au PSG, Koulibaly ferait office de coéquipier parfait pour Marquinhos, et de successeur assuré de Thiago Silva, dont la retraite approche maintenant à grand pas. Et le dossier pourrait bien être relancé…

De Laurentiis attend une offre