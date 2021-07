Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 40M€ se précise pour Eduardo Camavinga !

Publié le 6 juillet 2021 à 22h45 par B.C.

Malgré l’existence de discussions entre le Stade Rennais et le clan Camavinga pour sa prolongation, comme vous l’a récemment expliqué le 10 Sport, le départ du milieu semble désormais acté. Et le PSG serait fixé sur le prix à débourser pour cette opération.

Après s’être révélé aux yeux de l’Europe, l’heure du départ semble être venue pour Eduardo Camavinga, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec le Stade Rennais. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club breton a pourtant transmis une belle proposition au joueur de 18 ans, qui privilégierait toujours un départ à l'heure actuelle. Il faut dire que l’international français a la cote sur le marché des transferts puisque le PSG et Manchester United seraient notamment sur ses traces. Après avoir mis la main sur Georginio Wijnaldum, Leonardo en pincerait pour Eduardo Camavinga et pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines, d’autant qu’une grosse fenêtre de tir se présente au PSG et aux autres prétendants.

Un départ à 40M€ pour Camavinga ?