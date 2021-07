Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur une arrivée de Camavinga !

Publié le 6 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que le PSG est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, celui-ci ne devrait visiblement pas être Eduardo Camavinga. Explications.

Ayant déjà acté le renfort de Georginio Wijnaldum, le PSG n’en aurait visiblement pas terminé avec son recrutement au milieu de terrain. En effet, Leonardo pourrait encore apporter du sang neuf dans l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Et un gros coup pourrait bien se préparer avec Paul Pogba, annoncé toujours plus proche d’une arrivée au PSG en provenance de Manchester United. Quid alors d’Eduardo Camavinga ? N’ayant plus qu’un an de contrat à Rennes, l’international français n’aurait d’yeux que pour le club de la capitale, or, il semblerait que cet intérêt ne soit pas réciproque.

« On m’a dit que le PSG n’était pas vraiment intéressé actuellement »