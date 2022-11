Mercato - PSG : Une offre va être dégainée pour Rabiot cet hiver

Thomas Bourseau

Adrien Rabiot se trouve dans l’ultime année de son contrat à la Juventus et sa mère Véronique aimerait le voir revenir au PSG, son club formateur. Cependant, Arsenal pourrait compromettre les plans du clan Rabiot avec une offensive lors du mercato hivernal.

En marge du prochain mercato estival, Adrien Rabiot pourrait une nouvelle fois disposer du statut d’agent libre comme ce fut le cas à l’été 2019, moment où il s’en était allé pour la Juventus après six mois passés en tribunes au PSG pour ne pas y avoir prolongé son contrat. À présent, sa mère et représentante Véronique Rabiot pousserait en coulisse selon la Gazzetta dello Sport pour que son fils retrouve le PSG à la prochaine intersaison.

La Juventus à la peine, Rabiot dans le flou

En parallèle, la Juventus peinerait à trouver le moyen de financièrement conserver Adrien Rabiot, une prolongation de contrat obligeant la Vieille Dame à lui fournir un salaire plus important. De quoi jeter un flou sur son avenir pour les observateurs et le principal intéressé qui a fait passer le message suivant à la presse ces dernières heures. « Contractuellement, je suis dans ma dernière année à la Juve. Cela peut m'aider pour la suite. Cela changera peut-être si la compétition se passe bien. Je me sens bien comme ça. Si mon image est un peu floue c'est aussi parce que je le désire et que je ne montre pas trop en-dehors du terrain. Cela dépendra de la compétition. Si cela se passe bien, tout le monde est bien. A l'inverse cela peut être plus compliqué. Mais je me concentre sur le football ».

Équipe de France : Rabiot a reçu un message fort de Pogba pour le Qatar https://t.co/Owq45GGsdU pic.twitter.com/GW5n0rrUpf — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Arsenal préparerait un coup pour cet hiver