Mercato - Real Madrid : Un message envoyé par le clan Haaland ?

Guillaume de Saint Sauveur

En milieu de semaine, Rafael Pimenta, l’avocate du buteur international norvégien Erling Haaland, a répondu aux questions du quotidien sportif espagnol Marca au sujet de l’avenir du joueur de Manchester City, et notamment à propos de l’existence ou non d’une clause de sortie à son contrat en juin 2024. Décryptage.

Depuis plusieurs mois, les médias anglais affirment qu’Erling Haaland dispose d’une clause de sortie activable en juin 2024 inscrite dans son contrat à City. L’existence de cette clause, qui pourrait être lourde de conséquence sachant que le Real Madrid regarde le dossier Haaland de très près dans le cadre du probable arrêt de Benzema en juin 2024, avait été démenti par Pep Guardiola.

Si elle ne dément pas la clause...

Ces dernières heures, Rafaela Pimenta, l’avocate du buteur norvégien, a été interrogé sur le sujet à l’occasion d’une interview accordée à Marca : « Vous devez le faire (poser la question, NDLR) et c'est très intéressant. Si nous ne disons rien, je suis sûr que ce sera interprété et si nous disons quelque chose, ce sera interprété. En tant qu'avocate, je sais que je ne peux rien dire, mais je sais aussi que si je ne le dis pas, ils le diront (…) Une carrière parfaitement planifiée ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est structuré. Je ne peux pas savoir ce qui se passe. Les choses peuvent changer. Nous sommes clairs sur ce que nous voulons faire ».

Un message par média interposé ?