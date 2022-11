Equipe de France : Deschamps prépare une révolution, Rabiot lui répond

Arthur Montagne

En vue de la Coupe du monde, Didier Deschamps pourrait préparer une petite surprise sur le plan tactique notamment avec le positionnement d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain de la Juventus pourrait effectivement être utilisé en tant faux ailier gauche comme Blaise Matuidi en 2018.

Cette année, l'équipe de France aborde la Coupe du monde avec de nombreuses incertitudes. Notamment dans le cœur du jeu où Paul Pogba et N'Golo Kanté sont absents sur blessure. Par conséquent, Didier Deschamps pourrait innover sur le plan tactique en utilisant Antoine Griezmann en relayeur ou Adrien Rabiot dans le même rôle que Blaise Matuidi en 2018 en tant que faux ailier gauche. Un positionnement qu'il a évoqué en conférence de presse.

Équipe de France : L’annonce troublante de Rabiot sur Karim Benzema https://t.co/df86xYnI7R pic.twitter.com/NTtrOrQAKV — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«C'est une réflexion à avoir avec le coach»

« Par rapport à Blaise, on a des qualités différentes. Mais si je devais évoluer dans un rôle similaire, bien sûr que je le ferais. C'est une réflexion à avoir avec le coach mais je le ferais si je dois le faire », assure-t-il devant les médias avant d'évoquer ses changements de postes réguliers en Bleus : « Les différents postes, c'est vrai que j'ai eu à jouer à plusieurs postes mais on m'a souvent reproché par le passé de ne pas vouloir le faire. C'est un peu marrant comme question. Le principal c'est de pouvoir répondre présent. Je préfère jouer là où je suis le meilleur et là où je peux montrer mes capacités et aider le groupe. Le coach décidera, il sait ce que je peux apporter à l'équipe. Il prendra les bonnes décisions. »

«Le sélectionneur a trouvé ces mots justes»