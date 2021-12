Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre entre les mains de Paul Pogba, mais…

Publié le 6 décembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors que Manchester United lui aurait soumis une proposition de contrat l’été dernier, Paul Pogba resterait muet face à cette offre lorsque en parallèle, le PSG garderait un oeil sur la situation.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait-il mettre la main sur un nouvel agent libre, comme le directeur sportif Leonardo l’a fait à quatre reprises à la dernière intersaison avec notamment Lionel Messi et Sergio Ramos ? C’est une possibilité à en croire les informations divulguées par différents médias au sujet de l’intérêt du PSG pour Paul Pogba. Le champion du monde est sous contrat jusqu’en juin 2022 et ne se rapprocherait pas vraiment d’une prolongation de contrat si l’on en croit The Athletic qui assurait dernièrement qu’aucune négociation ne serait pour le moment à signaler entre Manchester United et le clan Pogba dans le cadre du renouvellement de son contrat. D’ailleurs, la piste du PSG s’emmurerait dans un silence à ce sujet.

Pogba n’aurait pas encore répondu à l’offre de Manchester United !