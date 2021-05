Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 20M€ en préparation pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 27 mai 2021 à 21h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir dans un nouveau club cet été.

Le mercato estival sera très chaud pour Cristiano Ronaldo. A 36 ans, le quintuple Ballon d’Or est à nouveau tournant important de sa carrière, comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Il peut en effet choisir d’aller au bout de son contrat avec la Juventus, où il gagne 31M€ net par an et où il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Il pourrait également choisir de retrouver l’un de ses anciens clubs, comme le Real Madrid, Manchester United ou encore le Sporting Lisbonne. Pourtant, Leonardo pourrait tirer son épingle du jeu en attirait la star portugaise au Paris Saint-Germain. D’autant plus qu’une prolongation de Kylian Mbappé n’est pas assurée et qu’une place pourrait donc se libérer au PSG.

Manchester United prêt à offrir 20M€ pour Cristiano Ronaldo