Mercato - PSG : Une occasion en or s’offre à Leonardo pour ce renfort à 0€ !

Publié le 8 décembre 2021 à 18h15 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger se dirigerait vers un départ libre du club londonien, une aubaine pour le PSG, désireux de s’offrir ses services.

L’été dernier, le PSG s’est fait remarquer en s’attachant les services de plusieurs joueurs de renom sans débourser d’indemnités de transfert, et Leonardo pourrait en faire de même dans les prochains mois. En effet, le club de la capitale travaillerait en coulisse sur le dossier Antonio Rüdiger, engagé avec Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel chez les Blues , l’international allemand a pris un nouveau statut, incitant le club londonien à s’activer pour sa prolongation. Cependant, les deux parties seraient encore loin d’un accord, et Antonio Rüdiger se dirigerait vers un départ libre à l’issue de la saison.

Le départ de Rüdiger acté par Chelsea ?