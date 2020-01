Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle pépite sur le départ ?

Publié le 3 janvier 2020 à 1h15 par A.M.

Alors que le PSG a pris la fâcheuse habitude de voir filer les espoirs de son centre de formation, c'est au tour de Moussa Sissako d'être également annoncé sur le départ.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a laissé filer quatorze joueurs issus de son centre de formation. Parmi les plus marquants, Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) ont rejoint l'Allemagne tandis qu'Arthur Zagre (AS Monaco) et Stanley Nsoki (OGC Nice) sont restés en Ligue 1. Et alors que Leonardo tente de convaincre Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche de signer leur premier contrat professionnel au PSG, un autre grand espoir du club pourrait partir.

Plusieurs clubs s'intéressent à Sissako