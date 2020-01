Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Grosse concurrence pour cette piste offensive de Claude Puel ?

Publié le 3 janvier 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Après le FC Nantes, au tour de Watford et du Betis Séville de venir contrecarrer les plans de l’ASSE pour Matheus Cunha, ailier de Leipzig.

Comme Le 10 Sport vous l’expliquait en exclusivité en mai 2018, l’ASSE avait coché le profil de Matheus Cunha, alors au FC Sion. Et les Verts n’auraient pas oublié le jeune ailier droit de 20 ans, désormais au RB Leipzig. Selon Foot Mercato , la direction sportive de l’ASSE, ainsi que celle du FC Nantes, cibleraient conjointement le profil du Brésilien, également capable d’évoluer à la pointe de l’attaque. Si une arrivée en Ligue 1 n’est donc pas à exclure, il resterait néanmoins à battre la concurrence de deux clubs européens.

Le Betis Séville et Watford en embuscade ?