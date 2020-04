Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace pour la succession de Meunier ?

Publié le 13 avril 2020 à 0h15 par La rédaction

Mattia De Sciglio serait toujours dans le viseur du PSG pour remplacer Thomas Meunier sur le départ. Mais le club parisien devrait faire face à la concurrence du FC Valence dans ce dossier.

Annoncé dans le viseur du PSG lors des dernières sessions de transferts, Mattia De Sciglio reste toujours un joueur de la Juventus. Mais Thomas Meunier voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et le PSG voudrait le remplacer par Mattia De Sciglio. Et un transfert pourrait, cette fois, bel et bien avoir lieu lors du prochain mercato puisque selon Tuttosport , la Juventus penserait sérieusement à se séparer de son défenseur..

Le FC Valence sur les traces de De Sciglio