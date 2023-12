Mercato - PSG : Une nouvelle malédiction frappe le projet QSI ?

Pierrick Levallet

En quête d’un nouvel attaquant de pointe, le PSG a finalement recruté deux buteurs cet été. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont débarqué dans la capitale. Mais depuis leurs transferts, le Français et le Portugais peinent à se montrer efficace. S’ils ne redressent pas la barre rapidement, ils pourraient connaître le même destin que d’autres attaquants avant eux.

À la recherche de renforts dans le secteur offensif, le PSG voulait surtout mettre la main sur un nouveau numéro 9. Dans cette optique, le club de la capitale s’est attaché les services de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Cependant, les deux buteurs peinent à s’imposer véritablement à la pointe de l’attaque de Luis Enrique. L’international français ne semble pas avoir le profil adéquat pour évoluer à ce poste. Gonçalo Ramos, lui, n’a pas l’air d’avoir la confiance du technicien espagnol. Le Portugais est rarement titulaire et doit se contenter de quelques bouts de matchs la plupart du temps.

Icardi, Choupo-Moting, Ekitike... Le PSG galère avec ses attaquants

L’aventure des deux nouveaux attaquants du PSG commence à virer au désastre. S’ils ne redressent pas la barre rapidement, la direction parisienne pourrait bien subir un nouvel échec dans sa quête de remplacer Edinson Cavani. N’ayant pas encore fait totalement oublier Thiago Motta, le PSG enchaîne également les erreurs au poste de numéro 9. L’attaquant uruguayen est parti libre en 2020, et aucun autre attaquant n’a été en mesure de le remplacer. Mauro Icardi semblait pourtant bien parti. Sa première saison était satisfaisante (20 buts et 4 passes décisives en 34 matchs). Mais l’Argentin aura finalement sombré petit à petit dans la capitale, jusqu’à devenir indésirable.

Le PSG maudit depuis le départ de Cavani ?

Eric Maxim Choupo-Moting non plus n’a pas réussi à s’imposer après le départ d’Edinson Cavani. Recruté lors de l’été 2018, l’international camerounais n’aura inscrit que 9 petits buts pour 3 passes décisives en 51 rencontres. Le PSG l’a laissé partir libre au Bayern Munich en octobre 2020. Deux ans plus tard, les Rouge-et-Bleu recrutaient Hugo Ekitike. Après une saison intéressante avec le Stade de Reims (11 buts, 5 passes décisives en 27 matchs), l’attaquant d’aujourd’hui 21 ans arrivait dans la peau d’un véritable espoir. Mais barré par la concurrence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, l’ancien Rémois n’a pas réussi à se faire une place dans l’attaque de Christophe Galtier. Le PSG a essayé de s’en débarrasser cet été, en vain. Depuis, Hugo Ekitike vit un véritable calvaire. Écarté du groupe de Luis Enrique, il prend son mal en patience. Son départ est toujours d’actualité. S’ils ne s’améliorent pas, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pourraient vivre le même cauchemar. À suivre...