Mercato - PSG : En plein calvaire à Paris, il peut tout perdre

Considéré comme l’une des plus grandes promesses au poste de gardien lors de son arrivée, Gianluigi Donnarumma n’a jamais vraiment fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. L’Italien est régulièrement critiqué et encore plus en cette fin d’année 2023, avec quelques bourdes qui ont énormément fait parler. Et même en son pays natal on commence à avoir des doutes concernant son niveau...

Véritable prodige, Gianluigi Donnarumma a commencé sa carrière professionnelle à 16 ans à l’AC Milan, devenant rapidement un titulaire indiscutable. Le problème c’est que depuis son explosion il ne semble pas véritablement progresser et cela est encore plus vrai depuis son arrivée au PSG, en 2021.

Arnau Tenas a fait de l’ombre à Donnarumma

Les erreurs commises ces derniers mois n’ont en rien arrangé les choses. Bien au contraire puisque même Arnau Tenas, numéro 3 du PSG, a semblé mieux faire lorsque Luis Enrique a fait appel à lui. Il faut dire que l’Espagnol a quelque chose qui manque cruellement à Gianluigi Donnarumma : un jeu au pied. Une caractéristique extrêmement importante avec le football actuellement installé à Paris, puisque Luis Enrique demande à ses gardiens d’être très à l’aise avec leurs pieds pour faciliter les relances courtes comme longues.

En Italie, on réclame Vicario

On peut se dire que c’est une méforme passagère, mais le problème Donnarumma ne se cantonne pas seulement au PSG. Car en Italie on commence également à égratigner celui qui est le capitaine de la Squadra Azzurra, ainsi que héros du dernier titre à l’Euro. Déjà peu apprécié par les supporters de l’AC Milan depuis son départ au PSG, le gardien semble avoir un nombre de détracteurs toujours plus nombreux. Et un changement est même demandé à quelques mois d’un Euro où l’Italie devra défendre son titre, puisque de plus en plus de voix s’élèvent pour soutenir Guglielmo Vicario, qui réalise d’excellentes choses à Tottenham.