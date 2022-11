Mercato - PSG : Une mise au point tombe pour ce transfert XXL

Pierrick Levallet

Véritable pépite du Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk s'est fait remarquer sur la scène européenne. L'ailier de 21 ans serait notamment convoité par le PSG, Luis Campos cherchant à renforcer l'attaque de Christophe Galtier. Le club ukrainien, par l'intermédiaire de son directeur général et de son directeur du football, s'est alors prononcé sur un éventuel transfert de son crack.

Brillant avec le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, Mykhaylo Mudryk a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs sur le marché. L’ailier de 21 ans aurait notamment attiré les convoitises du PSG. Luis Campos ne serait clairement pas contre l’idée de recruter l’Ukrainien pour renforcer l’attaque de Christophe Galtier. Cependant, la formation parisienne ne serait pas vraiment seule sur le dossier puisqu’Arsenal et Manchester City suivraient notamment Mykhaylo Mudryk. Toutefois, le prix du transfert promet d’être colossal.

«Le prix est très élevé»

« Si quelqu'un veut acheter Mudryk, il doit payer énormément, énormément, énormément d'argent. Sinon, le président du club (Rinat Akhmetov) ne le vendra pas. Tous les clubs doivent respecter le président, respecter le Shakhtar et au final, ils doivent respecter Mykhaylo Mudryk, qui est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu. Le prix est très élevé » a d’abord expliqué Dario Srna, directeur du football du Shakhtar Donetsk, au micro du podcast de The Athletic Away From Home . « C'est le marché qui décide du prix - pas moi. Antony, Grealish, ce sont des joueurs de plus de 100M€ et pour moi, Mudryk n'a pas moins de qualité qu'eux. Il s'agit des deux derniers transferts des années précédentes, à peu près aux mêmes postes. Sancho du Borussia Dortmund. Nous ne voulons que du respect. C'est le marché qui décide du prix, pas moi, il montre quel genre de joueurs coûtent ce type d'argent » a ensuite poursuivi Dario Srna.

«Il arrivera un grand club et nous donnera 100M€»