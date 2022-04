Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL se confirme pour ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 26 avril 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester City, Riyad Mahrez a tapé dans l’œil de nombreux clubs, notamment le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. C’est pourtant un troisième qui pourrait rafler la mise...

Après des années passées en Premier League, Riyad Mahrez se retrouve à un tournant de sa carrière. Le contrat le liant à Manchester City se termine dans un peu plus d’un an et à 31 ans, il pourrait décider d’ouvrir un tout nouveau chapitre. Il faut dire que plusieurs clubs aimeraient lui offrir cette opportunité comme le Paris Saint-Germain, qui semble décidé à ne pas prolonger Angel Di Maria et cherche donc son successeur. Le PSG doit toutefois faire face à une forte concurrence, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid auraient également été alertés par la situation contractuelle de Mahrez.

Mahrez, la nouvelle star de l’AC Milan