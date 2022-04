Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi rêve d'un gros coup avec un international français !

Publié le 26 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

Désireux de quitter le FC Séville cet été, Jules Koundé serait suivi de près par le FC Barcelone. Xavi, l'entraîneur du Barça, apprécie grandement son profil.

Même si le FC Barcelone vient d’officialiser la prolongation de contrat de Ronald Araujo jusqu’en 2026, le mercato risque d’être animé en Catalogne. Xavi a pris soin de demander à ses dirigeants des renforts pour cet été, et c’est principalement en défense que le technicien espagnol attend du monde. Avec les départs possibles de Samuel Umtiti ou encore Clément Lenglet, Xavi a tout intérêt à se renforcer dans ce secteur. Et c’est un international français qui serait ciblé par le FC Barcelone.

Jules Koundé dans le viseur de Xavi