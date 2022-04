Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas en pince pour un crack belge !

Publié le 26 avril 2022 à 23h25 par Pierrick Levallet

Afin de se renforcer sur le plan défensif en vue de la saison prochaine, l'OL lorgnerait sur Samy Tory (17 ans). Mais le joueur du Standard de Liège aurait un bon nombre de prétendants.