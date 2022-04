Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar joue avec le feu pour Antonio Conte !

Publié le 26 avril 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Actuellement à Tottenham, Antonio Conte semble être devenu l’une des grosses pistes du Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino.

Qui sera le prochain entraineur du Paris Saint-Germain ? Tout porte à croire que ce ne sera surement pas Mauricio Pochettino. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le coach argentin n’a pas convaincu et au sein du PSG on travaille à un avenir sans lui dès la prochaine saison. Plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer, mais selon nos informations le favori est Zinedine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid. Une autre piste a toutefois fait surface récemment avec Antonio Conte, actuellement à Tottenham et dont le profil est apprécié au sein du PSG, mais avec qui aucun contact n’a encore eu lieu.

Daniel Levy énervé par les rumeurs autour de Conte et du PSG