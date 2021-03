Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse star de Pochettino poussée vers la sortie ?

Publié le 24 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo envisage de recruter Moise Kean au PSG l’été prochain, Mauro Icardi pourait être poussé vers la sortie pour faire de la place.

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, Moise Kean privilégie un avenir au PSG qui envisage également de le recruter définitivement à l’issue de son prêt en fin de saison, et Leonardo semble donc bien parti pour prendre le dessus sur la Juventus dans ce dossier. Mais le directeur sportif du PSG aura-t-il les moyens financiers de rafler la signature de Moise Kean ? Il aurait un plan à cet effet…

Icardi sacrifié par le PSG ?

Comme l’a révélé le Corriere dello Sport mardi, Leonardo aurait proposé le profil de Mauro Icardi en prêt à l'AS Roma pour l’été prochain. Tenté à plusieurs reprises par le buteur argentin, le club de la Louve pourrait donc se le voir proposer par Leonardo l’été prochain qui souhaiterait économiser son salaire annuel, qui s’élève à 9,5M€ par an au PSG. Et le plan serait ensuite d’envisager une vente définitive d’Icardi en 2022…