Mercato - PSG : Une grosse révolution est annoncée dans le projet QSI !

Publié le 29 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG version QSI a beaucoup de mal à conserver ses jeunes talents en équipe professionnelle, Yohan Cabaye affiche clairement son envie de changer de constat pour les années à venir.

Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche… C’est un fait, le PSG a toutes les peines du monde à retenir ses titis depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Fort de ses nouveaux moyens financiers colossaux, le club de la capitale a plutôt tendance à mettre ses grosses recrues en avant, ce qui bloque la place pour les jeunes espoirs issus du centre de formation en équipe professionnelle. Mais dans un entretien accordé à Radio France Bleu , le nouveau coordinateur sportif du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye, affiche son envie de changer ce problème.

« L’objectif, c’est de sortir les jeunes au PSG »