Mercato - PSG : Une grosse opportunité se présente pour Leonardo !

Publié le 24 août 2021 à 21h10 par A.M.

Bien décidé à vendre plusieurs indésirables d'ici le 31 août, le PSG pourrait voir l'Atlético de Madrid se manifester pour Layvin Kurzawa.

Après s'être renforcé de façon importante avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG cherche désormais à vendre afin d'équilibrer ses comptes et surtout alléger un effectif désormais pléthorique. En effet, il y a embouteillage à certains postes, comme au milieu de terrain où Rafinha est poussé au départ, tout comme dans le secteur offensif avec un Pablo Sarabia qui pourrait quitter le PSG dans les prochains jours. Et ce n'est pas tout puisque Layvin Kurzawa n'entre également pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Et le latéral gauche a une nouvelle piste.

L'Atlético sur Kurzawa ?