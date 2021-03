Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse complication à prévoir pour Harry Kane ?

Publié le 1 mars 2021 à 16h15 par T.M.

Alors que Harry Kane ferait partie des pistes de Mauricio Pochettino pour renforcer le PSG, Tottenham ne devrait pas rendre la tâche facile à son ancien entraîneur.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait déjà à l’après. Un dossier qui aurait notamment été pris en main pour Mauricio Pochettino. Et pour oublier le Français, l’entraîneur parisien aurait un grand objectif en tête : retrouver Harry Kane. Alors que les deux hommes ont collaboré ensemble à Tottenham, ils pourraient donc se retrouver au PSG d’ici quelques mois. Une envie qui pourrait notamment être facilitée par l’envie de Kane de briller au plus haut niveau européen. Cependant, cela serait sans compter sur les Spurs de Daniel Levy et José Mourinho.

Une prolongation à Tottenham ?

Si un départ de Harry Kane prend de plus en plus d’importance, Tottenham n’entend pas rester les bras croisés et voir son buteur filer comme ça. Ainsi, comme l’a révélé Nicolo Schira, les Spurs travailleraient actuellement pour prolonger le contrat du Britannique. Lié jusqu’en 2024, le clan Kane discuterait en coulisse pour un nouveau contrat jusqu’en 2025, avec une autre année en option. A voir maintenant ce que choisira de faire Harry Kane pour son avenir.