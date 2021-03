Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bataille attend Leonardo pour cette piste surprenante !

Publié le 30 mars 2021 à 20h15 par A.D.

Pensionnaire de la Sampdoria, Emil Audero figurerait sur les tablettes de Leonardo. Tout comme le directeur sportif du PSG, la Juventus, le Milan AC, l'Inter et la Roma en pinceraient également pour le gardien de 24 ans.

Malgré les performances XXL de Keylor Navas depuis son arrivée au PSG, Leonardo serait à la recherche d'un nouveau gardien. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait déniché une toute nouvelle piste. A en croire La Repubblica , Leonardo aurait un faible pour Emil Audero. Alors qu'il examinerait l'idée de recruter le portier de la Sampdoria, le club parisien devrait être soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Emil Audero aurait l'Italie à ses pieds