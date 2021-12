Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace pour Leonardo dans le dossier Haaland !

Publié le 3 décembre 2021 à 1h45 par La rédaction

La signature sur le banc d’Old Trafford de Ralf Rangnick, un proche d’Erling Haaland, peut-elle favoriser les Red Devils dans la course à la signature du buteur norvégien de MU ? Analyse.

Depuis l’officialisation de l’arrivée sur le banc de Ralf Rangnick, les médias anglais et allemands affirment que la cote de Manchester United dans le dossier Haaland remonterait sérieusement. Selon ces médias, l’Allemand, qui intégrera l’organigramme de MU après son intérim de six mois, est très proche du père du joueur, et avait déjà joué un rôle important dans la signature à Salzbourg en 2019. Que faut-il en penser ?

Contexte favorable

A l’analyse, il apparaît clair que l’intégration de Rangnick dans l’organigramme mancunien constitue un atout de poids pour fluidifier la relation avec le clan Haaland et créer un contexte favorable à une signature. On peut d’ailleurs légitimement supposer que le choix de Rangnick est en partie liée à la volonté du board de se mettre dans les meilleures conditions pour obtenir les faveurs du buteur norvégien de Dortmund. Comme le point de départ de son offensive.