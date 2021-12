Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à revoir ses plans pour Mbappé ? La réponse

3 décembre 2021

En Espagne, un nouveau courant médiatique laisse entendre que le club merengue n’aurait plus besoin de Mbappe avec l’explosion au top niveau de Vinicius, et qu’il serait préférable de concentrer tous les efforts pour avoir Haaland. Analyse.

Ces derniers jours, certaines voix discordantes commencent à s’exprimer dans les médias au sujet de la signature de Kylian Mbappe, certains arguant qu’avec l’explosion au plus haut niveau de Vinicius, l’équipe avait désormais beaucoup plus besoin d’Erling Haaland que de l’attaquant français. Comme exprimé par exemple par le journaliste de la Cadena Ser , Julio Pulido : « Le Real Madrid doit se demander s'il doit oublier Mbappé et signer Haaland pour jouer avec Vinícius ».

Inconcevable d’un point de vue stratégique

A l’heure où le Real Madrid est obligé d’opérer certains arbitrages pour être en mesure de financer le double deal Mbappe-Haaland, l’explosion de Vinicius est-elle susceptible de modifier la vision stratégique de Florentino Perez, qui avec l’argent économisé sur le contrat de Mbappe, serait en mesure de financer des recrutements importants à certains postes, comme en défense centrale ou en milieu défensif ? A l’analyse, cela apparaît tout de même peu probable, et ce pour une raison simple : le club merengue ne peut pas laisser passer l’opportunité de recruter un joueur mondial comme Mbappe à coût zéro en transfert, quand bien même le besoin sportif de son arrivée apparaît moins impérieux qu’il y a un an. En terme stratégique, il n’est pas concevable de laisser passer cette opportunité.