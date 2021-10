Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace pour l’avenir de cette pépite de Pochettino ?

Publié le 3 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Si Arnaud Kalimuendo est toujours sous contrat avec le PSG aujourd’hui, son avenir pourrait bien s’écrire loin de la capitale française.

Alors que plusieurs pépites préfèrent quitter définitivement le PSG pour exploser ailleurs, d’autres ont le rêve de réussir avec le club de la capitale. C’est notamment le cas d’Arnaud Kalimuendo, qui attend actuellement sa chance avec le PSG en étant prêté au RC Lens. A 19 ans, l’attaquant fait preuve d’un potentiel énorme, qui, à terme, pourrait bien lui permettre de jouer un rôle important dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Néanmoins, rien ne serait à exclure pour l’avenir de Kalimuendo, surtout un transfert définitif, malgré un contrat jusqu’en 2024.

Un danger nommé Totti ?