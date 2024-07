Mercato - PSG : Une folie est annoncée pour ce phénomène

Alexis Brunet

Âgé seulement de 19 ans, Désiré Doué s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Le jeune Rennais a brillé en championnat, ce qui lui a valu d’être dans le viseur de nombreux clubs européens, dont le Bayern Munich et le PSG notamment. D’ailleurs, le Français pourrait bien débarquer dans l’une de ces formations cet été et y signer un contrat en or.

Pour oublier le départ de Kylian Mbappé, le PSG est bien décidé à envoyer du lourd sur le mercato. En attaque, le nom de Victor Osimhen est de plus en plus cité pour remplacer le champion du monde 2018. Il faut dire que le Nigérian apporte bien des garanties. Il est rodé au haut niveau, il connaît la Ligue 1 et il dispose d’un bon de sortie cet été. Toutefois, pour s’offrir les services de l’ancien joueur du LOSC, les dirigeants parisiens devront mettre le prix. Une offre de 130M€ pourrait faire plier Naples.

Doué est également pisté

Si le PSG veut un grand attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, il désire aussi mettre la main sur des jeunes joueurs pleins de talent. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a donc coché le nom de Désiré Doué, qui a impressionné avec le Stade Rennais la saison dernière. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à être intéressés par le Français, car le Bayern Munich est aussi sur le dossier. Toutefois, les Bavarois ont également Xavi Simons dans leur viseur.

Doué va signer un contrat en or

De jours en jours, Désiré Doué se rapproche de plus en plus d’un départ. Selon les informations de L’Équipe, le Bayern Munich et le PSG sont les clubs les plus intéressés par le Rennais, mais d’autres formations le suivent aussi. Toutefois, ce qui est certain, c’est qu’à seulement 19 ans, le Français signera le plus gros contrat de sa vie cet été.