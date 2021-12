Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme révélation derrière les propos de Donnarumma ?

Publié le 2 décembre 2021 à 1h45 par G.d.S.S.

Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur son avenir au PSG en marge de la cérémonie pour le Ballon d’Or. Décryptage.

Interrogé par Sport Mediaset lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur sa situation au PSG et sur son avenir : « Navas est un grand ami, je suis très heureux car j'ai la confiance de tout le monde ici et y compris du coach. Je suis heureux d'être dans cette belle ville et je me sens bien ici, le club est incroyable et l'équipe est exceptionnelle. Tout le monde vous aide à grandir et à vous améliorer, c'est un honneur de s'entraîner avec tous ces grands champions ». Comment décrypter les mots du gardien italien ?

Navas vers la sortie ?

En l’état, le joueur du PSG exprime de manière assez claire son envie de rester à Paris, et tout porte à croire que cette réponse correspond à la réalité. Il y a principalement deux raisons à cela : tout d’abord, comme Donnarumma l’affirme, il est clair qu’il trouve au PSG un contexte de très haut niveau, difficile à trouver ailleurs et de nature à asseoir son investissement sur le long terme. D’autre part, s’il apparaît aussi serein, c’est aussi que le gardien italien sait pertinemment que le PSG ne pourra laisser cette situation se reproduire en fin de saison et qu’en conséquence, un départ de Navas en juin prochain apparaît probable.