Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée pour Pjanic !

Publié le 25 juillet 2021 à 7h15 par La rédaction

Intéressé par Miralem Pjanic, Leonardo commencerait à voir le dossier se refermer petit à petit. Le milieu du Barça souhaiterait revenir à la Juve, qui aimerait l’attirer en prêt. Barcelone serait d’accord, à condition de ne pas payer son salaire.

Alors que le dossier Paul Pogba prend du temps à se décanter, Leonardo continue d’explorer plusieurs pistes afin de ne pas être pris de vitesse. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a été sondé afin d’accueillir Miralem Pjanic. Seulement, le milieu du FC Barcelone serait très tenté par un retour à la Juve. Sentiment partagé par le club turinois. Une aubaine pour Barcelone, un peu moins pour Paris…

Barcelone a fixé ses conditions pour Pjanic