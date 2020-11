Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 23 novembre 2020 à 10h15 par A.D.

Lié à la Juventus jusqu'au 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo susciterait l'intérêt du PSG. Alors qu'il voudrait aller au bout de son contrat avec la Juve, CR7 pourrait même prolonger en fonction des résultats turinois.

Transféré à la Juventus à l'été 2018, Cristiano Ronaldo est engagé jusqu'au 30 juin 2022. Alors que CR7 serait encore loin d'une prolongation, le PSG voudrait profiter de la situation pour le récupérer à moindre cout en 2021. Toutefois, Cristiano Ronaldo et la Juve n'auraient pas du tout l'intention de se séparer. Du moins, pas avant la fin du contrat du Portugais. Si Fabio Paratici et Andrea Pirlo ont déjà affiché leur désir de conserver Cristiano Ronaldo, ce dernier se sentirait bien à Turin et voudrait aller au bout de son bail selon les dernières indiscrétions de Tuttosport . Et pour ne pas arranger les affaires du PSG de Leonardo, Cristiano Ronaldo pourrait même signer un nouveau contrat avec la Juve.

Une prolongation sous condition pour CR7 ?