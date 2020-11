Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 novembre 2020 à 1h45 par A.C.

Les spéculations autour d’un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus ont une nouvelle fois été mises à mal.

Va-t-on assister à un nouveau transfert de Cristiano Ronaldo, l’été prochain ? Plusieurs médias espagnols comme français l’ont évoqué. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, la star Portugais songerait en effet à se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Un retour au Real Madrid a ainsi été évoqué, mais la piste la plus commentée reste celle menant Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Le quintuple Ballon d’Or pourrait d'ailleurs pallier le possible départ de Kylian Mbappé ou encore de Neymar, courtisé respectivement par le Real Madrid et le FC Barcelone.

« Je ne sais pas qui peut inventer des telles absurdités »