Mercato - PSG : Une énorme condition est fixée pour le transfert de Zidane

Publié le 25 octobre 2022 à 14h00

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Zinedine Zidane aurait pu poser ses valises à Paris et prendre les rênes du PSG. Toutefois, le club de la capitale a finalement remplacé Mauricio Pochettino par Christophe Galtier. Alors qu'il a annoncé un retour imminent sur un banc de touche, Zinedine Zidane pourrait prendre la place du coach du PSG s'il se casse les dents en Ligue des Champions.

Décrié au PSG, Christophe Galtier a été remercié à la fin de la saison 2021-2022. Pour remplacer le technicien argentin, Nasser Al-Khelaïfi aurait pu nommer Zinedine Zidane, mais c'est finalement Christophe Galtier qui a posé ses valises au Camp des Loges. Malgré tout, Zinedine Zidane n'aurait pas éteint définitivement ses chances de signer au PSG.

Zinedine Zidane peut encore signer au PSG

Présent à Paris ce lundi soir pour présenter sa nouvelle statut au musée Grévin, Zinedine Zidane a fait une énorme révélation sur son avenir. « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt, mais bon, là on profite » , a avoué le technicien français dans des propos rapportés par RMC Sport .

L'arrivée de Zidane au PSG dépend de la réussite de Galtier en C1