Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qatar, Real Madrid... C'est annoncé, le clan Mbappé a menti

Publié le 25 octobre 2022 à 12h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mai dernier, Kylian Mbappé décidait de prolonger son contrat avec le PSG, repoussant ainsi la proposition du Real Madrid. A en croire son entourage, l'aspect financier n'aurait pas été le principal argument, les deux offres étant similaires. Mais selon le journaliste Fred Hermel, proche du club espagnol, la proposition de Florentino Perez n'était pas à la hauteur de celle du Qatar.

Durant de longs mois, le PSG et le Real Madrid se sont livrés bataille sur le dossier Kylian Mbappé. Les deux cadors ont transmis leur meilleure offre au joueur afin d'essayer de le convaincre. En plein feuilleton, la mère de Mbappé avait annoncé que la proposition des deux équipes était similaire.

Mercato - PSG : Le gigantesque contrat de Mbappé fait réagir la presse espagnole https://t.co/qzd4LwEWKu pic.twitter.com/ZlrhWEkT0O — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Le clan Mbappé avait évoqué des offres similaires

« Nous avons un accord avec le Real Madrid et le PSG. Les négociations sont terminées avec les deux clubs. C’est à Kylian de décider maintenant. […] Dans l’offre du Real Madrid, nous avons un contrôle total sur les droits d’image, et d’autre part, il y a une compensation financière. Les deux offres ne diffèrent pas beaucoup entre elles, elles sont égales » avait déclaré Fayza Lamari.

« On sait que l'entourage de l'attaquant français a menti »