Mercato - PSG : Un scénario se précise déjà pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 13 novembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que Paul Pogba prend le chemin d’un départ libre de Manchester United en fin de saison, la tendance actuelle semble clairement aller dans le sens d’une arrivée au Real Madrid.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United cette saison. Le club parisien faisait cavalier seul dans ce dossier, mais il a été freiné par les prétentions des Red Devils et a fini par ranger le dossier aux oubliettes début août après l’arrivée de Leo Messi. Cependant, l’été prochain, le problème des demandes du club anglais n’existera plus. En effet, Paul Pogba arrivera au terme de son contrat le 30 juin et, pour l’heure, rien ne laisse présager une prolongation de son engagement au sein de l’écurie anglaise. De ce fait, la question est de savoir quelle sera l’identité du club qui l’accueillera au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Les échos parus dans la presse sont clairs, il y a trois destinations possibles : le PSG une fois de plus, la Juventus, mais aussi le Real Madrid. Et c’est cette troisième option citée qui semble être en train de prendre de l’ampleur.

Le Real Madrid est en pole position dans la course à la signature de Pogba