Mercato - PSG : Une date est fixée pour l’annonce de Mbappé 

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ en interne et le capitaine de l'équipe de France devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, rallier le Real Madrid. Et selon les dernières tendances, l'officialisation de son départ devrait être acté à la fin du parcours parisien en Ligue des Champions...

La belle histoire d'amour entre Kylian Mbappé et le PSG va bientôt toucher à sa fin ! L'attaquant de 25 ans, qui arrive en fin de contrat, a donc décidé de ne pas prolonger et devrait prendre la direction du Real Madrid l'été prochain. Mais pour l'instant, rien n'a été officialisé par aucune des parties dans ce dossier, et pour cause...

Mbappé attend la fin de la Ligue des Champions

Dans son podcast sur Caught Offside , le journaliste Fabrizio Romano a fait une annonce claire sur le feuilleton Mbappé : « Le sentiment de certains impliqués dans le dossier, c’est que le PSG est occupé par la Ligue des Champions. Ce n'est donc pas quelque chose qui arrivera tant qu'ils seront en compétition. Nous verrons bien, cela ne dépend que de Mbappé ». En clair, l'attaquant du PSG actera son départ une fois qu'il aura terminé son parcours en Ligue des Champions.

Barcelone en ligne de mire

En attendant, Kylian Mbappé prépare donc la double confrontation à venir contre le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions (match aller le 10 avril, retour le 16), avant d'ensuite se prononcer clairement sur son départ du PSG et sa signature très probable au Real Madrid.