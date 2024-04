Le PSG va bientôt fêter un transfert à 115M€ ?

Thomas Bourseau

Le PSG préparerait déjà la saison prochaine qui s’effectuera sans Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid en tant qu’agent libre. Le Paris Saint-Germain se lancerait en quête de différents profils pour combler le vide qu’il laissera derrière lui avec Bruno Guimarães notamment. Et il semblerait que le PSG puisse n’avoir aucun mal à recruter le milieu de terrain brésilien.

Kylian Mbappé va faire ses adieux au PSG au terme de la saison. Et pour éventuellement le remplacer, le comité de direction du Paris Saint-Germain mettrait le curseur sur plusieurs profils dont celui de Bruno Guimarães, milieu de terrain de Newcastle passé par la Ligue 1 et l’OL entre 2020 et 2022.

«Le PSG est convaincu qu'il peut faire partir le joueur du club et le faire venir à Paris»

Et d’ailleurs, Bruno Guimarães pourrait ne pas être contre un retour dans l’hexagone où il dispose toujours de liens étroits selon une source proche du dossier qui s’est livrée au Sun . « Bruno a également des liens étroits avec la France et le PSG est convaincu qu'il peut faire partir le joueur du club et le faire venir à Paris ». Le Paris Saint-Germain est donc plutôt sûr de soi dans la course à la signature de Bruno Guimarães cet été. D’autant plus que le club parisien aura des moyens suffisants afin de lever la clause libératoire de 115M€. « Ils auront des fonds cet été et ne manqueront pas d'honorer la clause libératoire ».

Newcastle contraint de vendre Bruno Guimarães