Mbappé - PSG : Le Qatar relance une tradition pour son mercato !

Jean de Teyssière

Le Qatar est arrivé en 2011 au PSG et depuis plus de dix ans de nombreux éléments offensifs se sont succédés depuis. Le PSG aime d'ailleurs piocher en Italie puisque plusieurs attaquants ont été recrutés dans des clubs italiens. Pour compenser le départ de Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG pourrait une nouvelle fois se pencher en Italie, puisque Victor Osimhen, l'attaquant du SSC Naples, serait suivi de près par le club de la capitale. Retour sur les transferts marquants venus d'Italie au PSG.

La première grosse recrue de l'ère qatarie fut Javier Pastore. Le virtuose argentin a marqué de sa classe son passage parisien (2011-2018), malgré plusieurs saisons tronquées par les blessures. Lorsqu'il arrive au PSG en 2011, il sort de deux saisons avec le club italien de Palerme, avant de rejoindre l'AS Rome après avoir fini son aventure parisienne.

Ibrahimovic, le plus marquant

Lui aussi est venu d'Italie et lui aussi a grandement marqué l'histoire du PSG. En 2012, il rejoint le PSG en provenance de l'AC Milan et la suite, tout le monde la connaît. Il deviendra le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 156 buts inscrits. Surtout, il laissera une trace indélébile de son passage dans la capitale française avec des frasques bien à lui mais aussi des statistiques impressionnantes. Avec Ibrahimovic au club, le PSG a toujours remporté le championnat de France (2013, 2014, 2015 et 2016) mais n'arrivera jamais à qualifier son club en demi-finale de la Ligue des Champions, enchaînant quatre éliminations successives en quart de finale.

Cavani, le plus iconique

Joueur du SSC Naples entre 2010 et 2013, Edinson Cavani arrive au PSG contre 63M€. Souvent critiqué pour sa maladresse l'international uruguayen aura tout de même marqué l'histoire du PSG. Durant sept ans, Edinson Cavani aura été le chouchou du Parc des Princes. Face aux Girondins de Bordeaux le 23 février 2020, Edinson Cavani inscrit son 200ème et dernier but avec le PSG. Il partira du club cette même année mais aura été durant quelques saisons le meilleur buteur de l'histoire du club, dépassé depuis par Kylian Mbappé.

Icardi, le regret

Lorsque Mauro Icardi arrive de l'Inter Milan en prêt en 2019, il est censé devenir le futur attaquant du PSG. L'international argentin réalise une excellente première saison avec le PSG en inscrivant 20 buts en 34 matchs et plaçant Edinson Cavani sur le banc. Le PSG lève l'option d'achat d'Icardi (70M€) mais la suite se révèle beaucoup plus compliquée, avec seulement 18 buts marqués en trois saisons. Parti pour Galatasaray depuis, l'Argentin a retrouvé son efficacité, qu'il n'aura jamais réussi à mettre au service du PSG.

Lavezzi et Ménez, deux destins opposés

En 2012, Ezequiel Lavezzi débarque au PSG. Le transfuge du SSC Naple aura vécu une belle aventure parisienne avec 35 buts marqués en 161 rencontres. Chouchou de ses coéquipiers et des supporters, ses adieux au PSG ont été marquants, portés par l'ensemble de ses coéquipiers. Lorsque Lavezzi quitte le PSG en 2016, Jérémy Ménez n'est plus là. Arrivé de l'AC Milan en 2011, il fait partie des premières recrues de l'ère qatarie. Barré par une concurrence féroce, formée de Pastore, Ibrahimovic, Lavezzi, Nenê, Gameiro ou encore Hoarau, il est souvent sifflé par le Parc des Princes et retournera à Milan en 2014. Au total, il inscrira 19 buts en 110 apparitions.