Mercato : Laurent Blanc a plombé un transfert au PSG

En janvier 2023, Rayan Cherki avait reçu plusieurs coups de fil de la part du PSG. Le jeune espoir avait été ciblé par Luis Campos, qui avait offert près de 20M€ à l'OL. Une offre jugée ridicule par Jean-Michel Aulas, qui avait décidé de la repousser. Mais si Cherki est resté à Lyon, c'est aussi grâce à la confiance de Laurent Blanc, son entraîneur de l'époque.

Retour en janvier 2023. A la recherche d'un renfort offensif, le PSG avait fait des pieds et des mains pour tenter de faire signer Rayan Cherki. Le jeune espoir de l'OL avait été contacté à de nombreuses reprises par Luis Campos, qui avait dégainé une offre de 20M€. Une proposition jugée ridicule par Jean-Michel Aulas, qui avait refusé de le libérer. Toujours à Lyon, Cherki est revenu sur cet épisode lors d'un entretien accordé à So Foot.

« Je ne me voyais pas partir comme ça »

« J'avais en tête de sortir le club de là où il était, donc je ne me voyais pas partir comme ça. Mais sans Laurent Blanc, la question aurait peut-être été différente. Là, je me concentre sur la fin de saison, on a des choses à jouer malgré tout ce qu'on a traversé » a confié le joueur lyonnais. Mais les choix de Laurent Blanc l'ont encouragé à poursuivre l'aventure.

Laurent Blanc l'a relancé