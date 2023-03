OL - FC Nantes : Cherki, le phénomène enfin lancé !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Attendu par les supporters lyonnais depuis des années, Rayan Cherki est enfin un pilier de l’équipe première. Avec la confiance de Laurent Blanc, la pépite lyonnaise trouve du temps de jeu et une place de premier plan. Son heure a enfin sonné et sa carrière peut enfin démarrer.

Véritable pépite, Rayan Cherki est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Si le lyonnais arrive à s'imposer dans l'effectif de l'Olympique lyonnais, il le doit à son talent mais aussi à la confiance dont il jouit de son coach, Laurent Blanc. Depuis le début de l'exercice 2022-2023, le joueur de 19 ans a disputé 24 matchs avec son équipe, a inscrit 3 buts et délivré 4 offrandes.

OL : L'effet Cherki

Alors que la saison avait mal commencé pour l'Olympique lyonnais, les choses ont bien évolué depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc Gones. L'ancien entraîneur du Paris Saint Germain a imposé sa tactique et son style de jeu et a réussi à faire renaître l'OL de ses cendres. Rayan Cherki, qui n'avait pas assez de temps de jeu au temps de Peter Bosz, a pu en bénéficier grâce à Laurent Blanc. Malheureusement, les récentes performances affichées sur le terrain par Cherki ne sont pas si convaincantes que cela en tout cas plus comme il y a quelques matchs de cela. Un point que Laurent Blanc a tenu a souligné en conférence de presse avant d'affronter le FC Nantes, ce vendredi à 21h : « Quand tu as des joueurs confirmés, tu fais ton équipe par rapport à eux. Il faut aussi tenir compte de la jeunesse. Rayan Cherki et d’autres joueurs sont capables de jouer et de bien jouer en première division. Mais c’est difficile d’enchaîner sur le plan physique. J’espère qu’il va retrouver de la fraîcheur car il est très important pour nous. On essaye de le mettre dans les meilleures conditions dans le domaine où il est bon et pour essayer de gommer son point perfectible, pour ne pas dire autre chose, l’acte défensif. Il doit retrouver de la fraîcheur mentale et physique car il a beaucoup enchaîné. C’est un palier à franchir ».

Un peu trop individualiste ?

Pour un joueur comme lui, son talent lui permet de réaliser quelques gris-gris qui peuvent amuser les supporteurs mais parfois pas l'entraîneur. Face à Grenoble, le jeune milieu offensif a perdu 23 fois le ballon, ce qui est énorme en un seul match. Mais on retiendra quand même ses 12 dribbles réussis sur les 19 tentés dont un petit pont sur un défenseur grenoblois mais Dembélé n'a pas pu concrétiser la passe de son coéquipier. Daniel Riolo n'a pas raté la pépite lyonnaise, pour lui, Cherki « est déjà devenu un taulier, et ça en dit un peu beaucoup sur toute la politique globale du club. Il croit être un taulier donc il prend la balle et fait 10 touches pour faire la différence tout seul. Il a cette tendance. Il faudra sans arrêt le surveiller, sans arrêt le guider ». L'éditorialiste de RMC ne remet pas en cause le talent de Cherki mais se demande si ce dernier aurait pu avoir le même statut que maintenant, il y a quelques années de cela ? « Maintenant, c'est tout pour Cherki à l'OL. Mais il n'est pas encore complètement fini en tant que joueur. Il est même très loin d'être fini dans l'évolution de son QI football. Donc là, tout le monde se retrouve coincé, parce que Laurent Blanc s'en passerait s'il le pouvait ».

Déjà courtisé par les grands ?

Rayan Cherki était déjà courtisé par de nombreux clubs à l'image du Real Madrid (Castilla) alors qu'il était encore en équipe réserve de l'Olympique lyonnais. Durant le mercato d'hiver, on annonçait en exclusivité l'intérêt du Paris Saint Germain pour ce jeune joueur mais les négociations entre les deux clubs sont tombées à l'eau. Le club de la capitale pourrait revenir à la charge l'été prochain, en tout cas si Cherki poursuit sur cette belle lancée il devrait attiser les convoitises et les grandes écuries européennes pourraient s'intéresser de nouveau à son profil.