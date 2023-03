Jonathan David, l'homme qui ose se mesurer à Kylian Mbappé

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations, Jonathan David réussit l’exploit de concurrencer Kylian Mbappé cette saison. Promis à un transfert cet été, le buteur lillois signe sa meilleure saison en France. Mais peut-il vraiment rivaliser jusqu’au bout avec la star du PSG ?

Véritable révélation cette saison, Jonathan David épate avec ses belles performances sur les terrains de Ligue 1 Uber Eats en compagnie de Lille. A seulement 23 ans, il est co-meilleur buteur du championnat français ex æquo avec Kylian Mbappé à ce jour avec 19 pions inscrits chacun. Auteur, une nouvelle fois, d'une prestation remarquable avec à la clé un triplé face à l'Olympique lyonnais (3-3) lors de la précédente journée, l'international canadien confirme rencontre après rencontre son talent incontestable.

Mbappé cédera-t-il à la pression de David ?

Meilleur buteur du championnat français depuis la saison 2018/2019, Kylian Mbappé pourrait céder son trône à Jonathan David. L'avant-centre ne cesse de coller Mbappé au classement des meilleurs buteurs du championnat français. Le combat pour ce titre pourrait être disputé jusqu'à la dernière journée du championnat, dans le cas où David dépasse Mbappé ça sera une première depuis 3 ans et ça sera tout sauf démérité en vue des performances affichés par le natif de Brooklyn (Etats Unis). Son entraîneur, Paulo Fonseca n'a pas tari d'éloges envers son poulain : « Dès la première séance, j'ai compris que c'était un joueur de haut-niveau. Il peut jouer dans différentes positions. C'est un joueur vraiment intelligent qui comprend le jeu, l'espace, le timing » . De son côté, Kylian Mbappé a inscrit le but de la victoire face à Brest dans les dernières minutes du match.

La Premier League sous le charme

Son rendement sur le terrain n'a pas échappé aux yeux des observateurs des clubs anglais, Jonathan b était déjà dans le radar de plusieurs clubs la saison dernière mais il a finalement préféré poursuivre une troisième saison avec les Dogues. En effet, plusieurs clubs seraient sur lui. A en croire la presse anglaise, Manchester United et Arsenal, qui était déjà un prétendant la saison dernière, voudraient enrôler l'international canadien aux 19 buts en 26 matchs disputés. Les intéressés devront bien évidemment sortir le chèque s'ils veulent s'attacher ses services. Selon Transfermarkt sa clause s'élève à 45 millions d'euros, le board lillois va profiter de sa saison aboutie pour augmenter le prix de la transaction.

Coup de théâtre sur le mercato, cette star a choisi le PSG https://t.co/htLpn2GDAm pic.twitter.com/MBr0Mkl9eC — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Il a exprimé son choix quant à sa future destination