Mercato - PSG : Une condition fixée par Neymar et Mbappé pour leur avenir ?

Publié le 14 novembre 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG aimerait prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé, qui expirent en juin 2022, les deux stars parisiennes souhaiteraient avant tout avoir un projet sportif à la hauteur de leurs ambitions.

Arrivés à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont désormais à la croisée des chemins au PSG. En effet, les deux attaquants arriveront au terme de leur contrat en juin 2022, ce qui pourrait ne laisser d’autres choix au club de la capitale que de les vendre l’été prochain s’il ne parvient pas à les prolonger, faute de quoi il pourrait s’exposer à deux départs libre un an plus tard. Le PSG souhaite bien évidemment éviter ce scénario et s'est donc rapproché des deux hommes dans l’optique de les prolonger bien que, pour l’heure, aucune offre concrète ne leur ait été transmise comme nous vous l’avons révélé en exclusivité. Leonardo sait que sa tâche sera difficile dans de tels dossiers, et tout particulièrement avec Kylian Mbappé, Neymar étant ouvert à l’idée de rester plus longtemps dans la capitale française.

Neymar et Kylian Mbappé veulent continuer à gagner des titres