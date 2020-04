Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme concurrence se confirme pour Leonardo dans ce dossier à 45M€ !

Publié le 2 avril 2020 à 13h15 par D.M.

Le club de Brescia demanderait 45M€ pour libérer Sandro Tonali surveillé par le PSG. Malgré cette somme, l’Inter et la Juventus seraient déterminés à s’offrir le milieu de terrain.

Les clubs de football traversent une passe difficile en raison de la pandémie de coronavirus. Un contexte économique compliqué qui pourrait pousser les équipes à faire des économies dans les prochains mois et à renoncer à plusieurs pistes. Les clubs de Serie A ne font pas exception à la règle et pourraient pâtir de cette situation. Cela pourrait être le cas de la Juventus et de l'Inter sur les traces de Sandro Tonali. Calciomercato.com annonce ce jeudi que Brescia demanderait 45M€ pour libérer le jeune milieu de terrain de 19 ans également surveillé par le PSG. Mais malgré le coût de l'opération, la Juventus et l'Inter voudraient toujours mettre la main sur Sandro Tonali..

La Juve et l’Inter prêts à contrecarrer les plans de Leonardo