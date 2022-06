Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtisé par Luis Campos, Frenkie de Jong lui file entre les doigts

Publié le 26 juin 2022 à 20h45 par La rédaction

Désireux d’améliorer son entrejeu, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Pourtant, alors que l’arrivée de Vitinha devrait prochainement être officialisée, et que Renato Sanches pourrait suivre, Frenkie de Jong semble s’éloigner de la capitale. En effet, l’international néerlandais est également ciblé par Manchester United, qui serait proche d’un accord avec le FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain compte remodeler une grande partie de son entrejeu lors du mercato estival. En effet, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera ne donnent pas pleinement satisfaction, et pourraient partir durant les prochaines semaines. A la recherche de nouveaux tauliers à associer à Marco Verratti, le club de la capitale cible notamment Frenkie de Jong. Titulaire indiscutable au FC Barcelone, celui-ci serait cependant proche d’un départ afin de rapporter une belle somme au Barça. Toutefois, Manchester United est également présent sur ce dossier, et serait proche de le finaliser.

Manchester United est proche d’un accord pour Frenkie de Jong