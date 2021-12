Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se prépare en coulisse pour Haaland !

Publié le 8 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

Erling Haaland ne manque pas de prétendants. Les plus grandes équipes du continent auraient programmé leur offensive pour le joueur du Borussia Dortmund.

Considérés comme l’avenir du football mondial, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient changer de club à la fin de la saison. Le premier voit son contrat avec le PSG expirer en juin prochain et pourrait prendre la direction du Real Madrid. Quant à Haaland, il pourrait bien remplacer Mbappé au sein de la formation parisienne. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’international norvégien est la priorité du PSG pour le prochain mercato estival. Mais les dirigeants vont devoir se montrer persuasifs car la concurrence promet d’être rude dans ce dossier.

Haaland courtisé par les cadors européens