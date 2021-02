Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert en Angleterre ? Neymar laisse planer le doute !

Publié le 4 février 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors qu’il semble être sur le point de rallonger son expérience parisienne au moins jusqu’en juin 2025, Neymar n’a pas fermé la porte à l’Angleterre à l’avenir.

Ce ne serait plus qu’une question d’heures désormais. Bien que le10sport.com vous ait assuré lundi que le dialogue était toujours d’actualité alors qu’un accord final n’avait pas été trouvé, la situation semblerait avoir évoluée depuis. En effet, plusieurs médias s’accordent à dire qu’un terrain d’entente se serait dessiné puis confirmé pour un contrat jusqu’en juin 2025 voire 2026. En outre, sur son compte Twitter , Neymar a fait passer le message suivant : « Je t’aime PSG ». Mais pourrait-il se laisser tenter par un challenge en Angleterre à l’avenir, lui qui aime Londres comme il l’a fait savoir au Daily Mail ?

« Londres est une des villes que j’aime le plus au monde… »