Mercato - PSG : Un transfert bouclé pour répondre aux demandes de Mbappé ?

Axel Cornic

Lors de sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé semble avoir posé plusieurs conditions au Paris Saint-Germain. Certains ont notamment parlé d’un départ de Neymar, ce qui aurait permis de remodeler l’attaque parisienne avec l’arrivée d’un nouveau profil. Finalement, Luis Campos pourrait y arriver, mais avec quelques mois de retard.

C’est un sujet assez délicat, qui a fait transpirer le PSG au début de l’automne. Depuis sa prolongation, Kylian Mbappé est devenu le pilier central de tout le projet parisien et souvent, sa parole fait loi. Ainsi, quand il laisse fuiter un mécontentement concernant le dernier mercato estival et l’arrivée manquée d’un véritable attaquant, la polémique a rapidement enflé.

Mercato - PSG : Les trois folles exigences de Mbappé https://t.co/pMZ8kfTVmh pic.twitter.com/5Q0SJ4dY4t — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Vlahović, le nouveau chouchou de Campos

A en croire plusieurs sources proches du PSG et du clan Mbappé, le profil rêvé était celui de Robert Lewandowski, qui a finalement quitté le Bayern Munich pour poser ses valises au FC Barcelone. Mais Luis Campos pourrait se rattraper, puisqu' Il Corriere dello Sport annonce ce lundi que Dušan Vlahović serait tout particulièrement apprécié du côté du PSG.

La Juve prête à le vendre pour 90M€

Arrivé à la Juventus dans le cadre d’une opération dépassant les 80M€, le jeune talent serbe pourrait déjà partir. D’après les informations de TMW , les prestations des derniers mois n’auraient pas vraiment convaincu les Bianconeri , qui pourrait ouvrir grand la porte face à une offre de minimum 90M€. Un investissement à priori assez intéressant, avec les 22 ans de Vlahović qui en font un joueur d’avenir.

Son agent a du pain sur la planche