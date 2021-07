Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un salaire gigantesque déjà promis à cette grande star ?

Publié le 21 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Désireux de s’attaquer désormais au dossier Paul Pogba qui semble être la nouvelle priorité, le PSG serait disposé à lui offrir un salaire colossal pour le convaincre.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United et alors que son départ semble plus que jamais d’actualité, Paul Pogba (28 ans) figure sur les tablettes du PSG. Une piste qui semble se réchauffer au fil des jours, d’autant que le milieu de terrain français n’a plus qu’un an de contrat avec les Red Devils et que son agent, Mino Raiola, avait annoncé l’hiver dernier qu’il ne resterait pas à Manchester. Et le PSG a de solides arguments pour convaincre Pogba…

Pogba deviendrait le troisième plus gros salaire du PSG

Comme l’a révélé Canal Supporters mardi, le PSG n’hésite pas à mettre le paquet pour tenter de boucler au plus vite le transfert de Paul Pogba. Et Leonardo aurait pris une décision importante à ce sujet : il envisage d’en faire le troisième plus gros salaire du club de la capitale, derrière Neymar et Kylian Mbappé. Affaire à suivre…