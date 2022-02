Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet est planifié pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 février 2022 à 17h45 par B.C.

Alors qu’il songe déjà à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait prévu de s’entretenir avec son agent dans un mois afin de faire le point sur son avenir.

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo songe déjà à faire ses valises. Après des débuts tonitruants du côté d’Old Trafford, le quintuple Ballon d’Or se montre plus en difficulté, et les résultats de son équipe n’arrangent rien. D’après la presse britannique, Cristiano Ronaldo pourrait pourrait partir si Manchester United ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et le PSG fait déjà partie des clubs cités pour l’accueillir. Et une nouvelle étape pourrait être franchie dans les prochains jours.

CR7 veut discuter avec son agent